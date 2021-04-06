Hisarcık TKK'dan üreticiye sertifikalı patates tohumu
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Hisarcık TKK'dan üreticiye sertifikalı patates tohumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hisarcık TKK'dan üreticiye sertifikalı patates tohumu

Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi'nin (TKK) sertifikalı patates tohumu satışına başladığı bildirildi.

Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi'nin (TKK) sertifikalı patates tohumu satışına başladığı bildirildi.

Tarım sektöründeki vatandaşların en büyük yardımcı ve destekçilerinden biri olan Tarım Kredi Kooperatifi çiftçilerin sertifikalı patates tohumluğu taleplerini karşılamaya başladı.

Çiftçileri sertifikalı tohum kullanma konusunda uyaran Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Yavuz Yaman, "Çiftçilerimiz tohum satın alırken mutlaka sertifikalı tohum cinslerine yönelmeleri ve aldıkları tohumların sertifikalarını istemeleri gerekmektedir. Bu sayede çiftçilerimizin toprakları hastalıklara karşı, daha dayanıklı olacaktır. Kooperatif olarak çiftçilerimize Agria cinsi sertifikalı patates tohumu dağıtımına başladık" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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