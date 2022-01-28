Hisarcık'ta kar küreme ve tuzlama çalışmalarında 50 ton tuz kullanıldı - Haberler
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Hisarcık'ta kar küreme ve tuzlama çalışmalarında 50 ton tuz kullanıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hisarcık'ta kar küreme ve tuzlama çalışmalarında 50 ton tuz kullanıldı

Hisarcık Belediyesince ilçede sürdürülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarında yaklaşık 50 ton tuz kullanıldığı bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediyesince ilçede sürdürülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarında yaklaşık 50 ton tuz kullanıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, buzlanmayı önlemek amacıyla yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarında bugüne kadar yaklaşık 50 ton tuz kullanıldığını söyledi.

Başkan Çalışkan, "İlçede bir haftadan beri aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı cadde ve ara sokaklarda biriken karların temizlenmesi ve buzlanmayı önlemek amacıyla iki iş makinesiyle gece gündüz küreme ve tuzlama çalışması yapılmıştır. Ekiplerimiz halen teyakkuz halindedir. İlçe halkının mağdur olmaması için işçilerimizin yaya kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları ise halen devam etmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta kar küreme ve tuzlama çalışmalarında 50 ton tuz kullanıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fatih Çalışkan, Hisarcık, kar, 3. Sayfa, Haber

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