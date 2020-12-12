Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezine yeni mesire alanı
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Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezine yeni mesire alanı

12.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:02
Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezine yeni mesire alanı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal Turizm Merkezine yeni mesire alanı yapılacağını açıkladı.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal Turizm Merkezine yeni mesire alanı yapılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Milletvekili İshak Gazel ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'yı ziyaret ederek Esire Kaplıcaları bölgesine yapacak oldukları mesire yerinin projesini sunarak yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan Çalışkan, Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'ya kendilerine gösterdiği ilgi, alaka ve yardımlarından dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezine yeni mesire alanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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