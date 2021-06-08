Hisarcık Emniyet Amiri Uzun, görevine başladı

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğine atanan Seydi Uzun görevine başladı.

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Emniyet Amirliğine atanan Seydi Uzun görevine başladı.

İlçe Emniyet Amirliği görevini vekaleten yürütecek olan Komiser Yardımcısı Seydi Uzun,1992 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Eskişehir Kurtuluş İlköğretim Okulunda, lise öğrenimini Yunus Emre Lisesinde tamamladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümünde yükseköğretimini tamamladıktan sonra 2019 Yılında Polis Akademisinin açmış olduğu PAEM sınavını kazanıp 2020 yılında eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Kütahya Saray Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine Grup amiri olarak atandı. Komiser Yardımcısı Seydi Uzun, son olarak Hisarcık İlçe Emniyet Amir Vekili olarak göreve başladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı