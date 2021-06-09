Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu'ndan Vali Orhan Tavlı'ya ziyaret

Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivane Zerec ve beraberindeki Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Muğla İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Filiz Karacaağaç, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ve Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk ve Valilik Proje Koordinatörü Ahmet Esen hazır bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Orhan Tavlı, Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec'i Muğla'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Avrupa'da önemli destinasyonlarıyla ön plana çıkan iki ülkenin, turizm alanında karşılıklı tanıtım faaliyetlerinin yapılması gerektiği dile getirildi.

Ekonomik anlamda, Muğla mermerinin Hırvatistan'a ihraç edilebileceği, arıcılık ve su ürünleri dahil diğer tüm tarım ürünleriyle öne çıkan Muğla'nın Hırvatistan'da yeni pazarlar elde edebileceği değerlendirildi. Yapılacak görüşmelerle akademik işbirliklerinin de gerçekleştirilebileceği dile getirildi. Aynı zamanda İstanbul Konsolosluk Teşkilatı Dönem Başkanı olan Dr. Ivana Zerec, Muğla'da gerçekleştirilen etkinliklere İstanbul'da görevli diğer ülke misyon görevlilerinin katılımını sağlayarak, Muğla'nın tanıtımına katkıda bulunabileceklerini ifade etmiştir.

Görüşmenin ardından Vali Orhan Tavlı ve Başkonsolos Dr. Ivana Zerec, karşılıklı hediye takdiminde bulundular.

Kaynak: Bültenler