Hırvatistan'dan "Sırp Lider Dodik'e yaptırım uygulanmayacak" açıklaması - Haberler

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Hırvatistan'dan "Sırp Lider Dodik'e yaptırım uygulanmayacak" açıklaması

AA - Zehra Adılovıc - Güncel
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Hırvatistan'dan

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik'e yaptırım uygulamayacağını açıkladı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik'e yaptırım uygulamayacağını açıkladı.

Milanovic, Avrupa Parlamentosu'nun Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik'e yaptırım uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, Dodik'in Bosna Hersek'teki Sırp halkının temsilcisi olduğunu belirterek, "Milorad Dodik benim muhatabımdır. Ona yaptırım uygulamayacağız." dedi.

Bazılarının Milorad Dodik'i canavar gibi gördüklerine dikkati çeken Milanovic, "Şiddet olmadığı sürece Bosna Hersek'li Sırpları temsilen muhatabımız Milorad Dodik'tir." diye konuştu.

Dodik'in Sırp Cumhuriyeti entitesini Bosna Hersek'ten ayırma fikirlerine değinen Milanovic, "Herkesin saçma fikirleri olabilir, fikir ve siyasi propaganda arasındaki farkı anlamak lazım, asıl olan nereye varılmak istendiğidir." şeklinde konuştu.

AA / Zehra Adılovıc - Güncel

Avrupa Parlamentosu, cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Sırp, Güncel, Haberler

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