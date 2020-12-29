Hırvatistan'daki 6,3 büyüklüğündeki depremde tavukların kaçışma anı kamerada
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Hırvatistan'daki 6,3 büyüklüğündeki depremde tavukların kaçışma anı kamerada

29.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:48

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem şehirde yıkımlara neden oldu. Deprem anına ait ilk görüntüler de gelmeye başlarken, bir çiftlikle tavukların kaçışma anı kameralara yansıdı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.20'de merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya dahil toplam 15 ülkede hissedildi. Depremin merkezi olan Petrinja'da birçok yerleşim yeri yıkılırken, deprem anına ait kamera görüntüleri geldi.

DEPREM HAYVANLARI DA PANİKLETTİ

Öte yandan bölgeye yakın bir yerde bulunan bir tesisteki tavukların kaçışma anı da kameralara yansıdı. Sarsıntının başlamasıyla birlikte yüzlerce tavuk panik içinde kaçışmaya başladı.

DÜN DE ART ARDA İKİ DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Hırvatistan'ın Petrinja şehri yakınlarında dün sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hırvatistan Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle ilki 06.28 ve ikincisi 07.49'da 5 büyüklüğünde iki deprem yaşandığı belirtilirken, artçı sarsıntıların ise sürdüğü kaydedilmişti. Depremin Hırvatistan'ın komşularından Bosna Hersek'in de bazı kesimlerinde hissedildiği kaydedilmişti.

Hırvatistan'daki 6,3 büyüklüğündeki depremde tavukların kaçışma anı kamerada
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