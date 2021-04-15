Hırvatistan'da yerel seçim 16 Mayıs'ta yapılacak

Hırvatistan'da yerel seçimin 16 Mayıs Pazar günü düzenleneceği duyuruldu.

Hırvatistan'da yerel seçimin 16 Mayıs Pazar günü düzenleneceği duyuruldu.

Hükümetten yapılan açıklamada, yerel yönetimlerin belirleneceği seçimin ilk turunun 16 Mayıs'ta, gerekli olması durumunda ikinci turun ise iki hafta sonra 30 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Hırvatistan'da en son 21 Mayıs 2017'de düzenlenen yerel seçimler dört yılda bir mayıs ayında yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic