- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
22.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:57
- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
ZAGREB - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: İHA