Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı

25.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:35
Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı

Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Hırsız, kamuya ait elektrik akımına bağlı trafoyu çalarak hurdacıya sattı. Jandarma ekipleri trafoyu çalan ve satın alan şahsı başarılı takiple yakaladı.

Afyonkarahisar'daki olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide kamuya ait elektrik akımı bağlı trafonun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrası E.K., isimli şahsa ulaştı.

TRAFOYU HURDACIYA SATTI

E.K.'nin geçtiğimiz 14 Aralık Pazartesi günü trafoyu çaldığı ve kendisine ait araçla taşıyarak hurda malzemeler alan Ş.Ş., isimli şahsa sattığını belirleyen ekipler sonrasında düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı

TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen şahıslardan E.K. tutuklanırken, Ş.Ş. hakkında ise işlem yapıldı.

Öte yandan, çalınan trafoda kamu görevlilerine teslim edilirken, şahsın elektrik akımına bağlı trafoyu nasıl çaldığı ise belirsizliğini koruyor.

Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Furkan Palalı Murat Dalkılıç Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hisarcık İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 18:35:07. #1.15#
title