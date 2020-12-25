Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı
Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Hırsız, kamuya ait elektrik akımına bağlı trafoyu çalarak hurdacıya sattı. Jandarma ekipleri trafoyu çalan ve satın alan şahsı başarılı takiple yakaladı.
Afyonkarahisar'daki olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide kamuya ait elektrik akımı bağlı trafonun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrası E.K., isimli şahsa ulaştı.
TRAFOYU HURDACIYA SATTI
E.K.'nin geçtiğimiz 14 Aralık Pazartesi günü trafoyu çaldığı ve kendisine ait araçla taşıyarak hurda malzemeler alan Ş.Ş., isimli şahsa sattığını belirleyen ekipler sonrasında düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Mahkemeye sevk edilen şahıslardan E.K. tutuklanırken, Ş.Ş. hakkında ise işlem yapıldı.
Öte yandan, çalınan trafoda kamu görevlilerine teslim edilirken, şahsın elektrik akımına bağlı trafoyu nasıl çaldığı ise belirsizliğini koruyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı