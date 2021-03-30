Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı

İzmir'de komiser yardımcısı tarafından güneş gözlüğünü çalmakla suçlanan 21 yıllık polis İsmail Zeyrek, evinde yapılan arama sonrası yaşamına son verdi. Meslektaşları, İsmail Zeyrek'in mobbing'e maruz kaldığını ve söz konusu gözlüğün polis merkezinin çay ocağında bulunduğunu öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin de devreye girdiği intihara giden olaylar zinciri iddialara göre şöyle gelişti: Geçtiğimiz hafta, İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı Halil Özgür Y., güneş gözlüğünün kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceledi.

KAYIP GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Asayiş Büro'da görevli 21 yıllık polis İsmail Zeyrek'in (46) de benzer bir gözlüğü vardı. Komiser yardımcısı savcılığa giderek polis İsmail Zeyrek'ten şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturmanın şeffaf olması açısından jandarma tarafından yürütülmesine karar verdi.

EVİ VE İŞ YERİ ARANDI

Jandarma hem komiser yardımcısının hem de polis memurunun ifadelerini aldı. Savcılığın talimatıyla Zeyrek'in evinde ve işyerinde arama yapıldı. Jandarmalar bulduğu bir gözlüğü delil olarak aldı. Zeyrek gözlüğün kendisine ait olduğunu fatura ile kanıtladı, komiser yardımcısı da bulunan gözlüğün kendisine ait olmadığını söyledi.

KAYIP GÖZLÜK ÇAY OCAĞINDA BULUNDU

Hürriyet'in haberine göre; ilçede görevli polisler komiser yardımcısının gözlüğünü polis merkezinin çay ocağında buldu. Zeyrek önceki gece evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi. Tek el silah sesi duyan komşular polise ihbarda bulundu. Meslektaşları geldiğinde Zeyrek hayatını kaybetmişti. Zeyrek'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"10 BİN LİRA PARANIN SAHİBİNİ BULDU"

İsmail Zeyrek'le uzun süredir birlikte çalışan bir meslektaşı sosyal medyada şunları yazdı: "Geçtiğimiz yıl içinde 10 bin TL olan bir cüzdan buldu. Kendi çabalarıyla cüzdanın sahibini buldu. Örnek alınacak bir polisti. Mobbing nedeniyle hayatını kaybetti."