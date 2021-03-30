Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı

İzmir'de komiser yardımcısı tarafından güneş gözlüğünü çalmakla suçlanan 21 yıllık polis İsmail Zeyrek, evinde yapılan arama sonrası yaşamına son verdi. Meslektaşları, İsmail Zeyrek'in mobbing'e maruz kaldığını ve söz konusu gözlüğün polis merkezinin çay ocağında bulunduğunu öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin de devreye girdiği intihara giden olaylar zinciri iddialara göre şöyle gelişti: Geçtiğimiz hafta, İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı Halil Özgür Y., güneş gözlüğünün kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceledi.

KAYIP GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Asayiş Büro'da görevli 21 yıllık polis İsmail Zeyrek'in (46) de benzer bir gözlüğü vardı. Komiser yardımcısı savcılığa giderek polis İsmail Zeyrek'ten şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturmanın şeffaf olması açısından jandarma tarafından yürütülmesine karar verdi.

EVİ VE İŞ YERİ ARANDI

Jandarma hem komiser yardımcısının hem de polis memurunun ifadelerini aldı. Savcılığın talimatıyla Zeyrek'in evinde ve işyerinde arama yapıldı. Jandarmalar bulduğu bir gözlüğü delil olarak aldı. Zeyrek gözlüğün kendisine ait olduğunu fatura ile kanıtladı, komiser yardımcısı da bulunan gözlüğün kendisine ait olmadığını söyledi.

KAYIP GÖZLÜK ÇAY OCAĞINDA BULUNDU

Hürriyet'in haberine göre; ilçede görevli polisler komiser yardımcısının gözlüğünü polis merkezinin çay ocağında buldu. Zeyrek önceki gece evinde başına dayadığı tabancasını ateşledi. Tek el silah sesi duyan komşular polise ihbarda bulundu. Meslektaşları geldiğinde Zeyrek hayatını kaybetmişti. Zeyrek'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"10 BİN LİRA PARANIN SAHİBİNİ BULDU"

İsmail Zeyrek'le uzun süredir birlikte çalışan bir meslektaşı sosyal medyada şunları yazdı: "Geçtiğimiz yıl içinde 10 bin TL olan bir cüzdan buldu. Kendi çabalarıyla cüzdanın sahibini buldu. Örnek alınacak bir polisti. Mobbing nedeniyle hayatını kaybetti."

Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti
Komiser yardımcısının gözlüğünü çaldığı öne sürülen polis memuru intihar etti

İlgili Haberler

Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 30 Mart günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 30 Mart günlük aşı ve doz sayıları!
30 Mart Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
30 Mart Salı hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?
Haber Yorumları (3)
TC UĞUR EKER: İnsanı Allah iftiradan korusun,çok zor bir şey,liyakat sistemi olmayınca herkes müdür amir
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
SENAR: iyide be kardeşim, keşke bekleyeydin hemen intihar etmek nedir ya. Tamam gurur yaptın anlıyorum, şerefli de bir polis abimizmişsin, keşke biraz sabretseydin de kazananlardan olsaydın. :(((
Cevap Yaz 8 14 Yayından Kaldır
ÇINAR SARAÇ: Komiser olmuş alttakilere mobing uyguluyor bunu her sektördeki karaktersiz insanlar yapıyor ve bunların cezasını Allahım versin bunlara öyle kötü dertler versin ki
Cevap Yaz 2 66 Yayından Kaldır
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Can Bartu Caner Erkin Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:53:16. #1.14#
title