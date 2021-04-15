HIRSIZLIK YAPTIĞI YERE BİR DAHA GELİNCE YAKALANDI
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HIRSIZLIK YAPTIĞI YERE BİR DAHA GELİNCE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da hırsızlık yaptığı yere bir gün sonra polislerin güvenlik kameralarını incelediği sırada gelen E.K. yakayı ele verdi.

SAMSUN'da hırsızlık yaptığı yere bir gün sonra polislerin güvenlik kameralarını incelediği sırada gelen E.K. yakayı ele verdi. Şüphelinin kalorifer peteği ve plastik kapıyı çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazi Polis Merkezi'ne bağlı ekipler, Karadeniz Mahallesi'nde tadilat halinde bir binadan kalorifer peteği ve plastik kapı çalındığı ihbarı aldı. Olayın fark edilmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, yapılan çalışma sırasında eşkale uygun bir kişinin olay yerinden geçtiğini fark etti. Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakaladı. Sorgusu sırasında polise yanlış isim vermeye çalışan şüphelinin E.K. olduğu belirlendi. Şüphelinin olayı bir gün önce gerçekleştirdiği ve yeniden binaya geldiği anlaşıldı. Hırsızlık suçundan daha önce çok sayıda suç kaydı bulunan E.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelinin binadan kalorifer peteği ve plastik kapıyı çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

HIRSIZLIK YAPTIĞI YERE BİR DAHA GELİNCE YAKALANDI
HIRSIZLIK YAPTIĞI YERE BİR DAHA GELİNCE YAKALANDI
HIRSIZLIK YAPTIĞI YERE BİR DAHA GELİNCE YAKALANDI
HIRSIZLIK YAPTIĞI YERE BİR DAHA GELİNCE YAKALANDI
HIRSIZLIK YAPTIĞI YERE BİR DAHA GELİNCE YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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