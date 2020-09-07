Hırsızlık yaparken fark edilince kendini aşağı atan şahıs, 112'den yardım istedi
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Hırsızlık yaparken fark edilince kendini aşağı atan şahıs, 112'den yardım istedi

Malatya'da hırsızlık yapmak için girdiği apartmanda fark edilince kendisini aşağı atan şahıs, 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekiplerin müdahale ettiği olayda şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

07.09.2020 07:01 | Son Güncelleme: 07.09.2020 08:45

Malatya'da hırsızlık için tırmandığı apartmandan düşerek yaralanan şahıs 112 Ekiplerini arayarak yardım istedi. Şahsın, bina sakinleri tarafından fark edildikten sonra kendisini aşağı bıraktığı öğrenildi.

GÖRÜLÜNCE ATLADI

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın dış cephesinde sesler duyan daire sakinleri pencereden dışarı baktıklarında apartmana tırmanan bir kişiyi gördü. Bunun üzerine fark edildiğini anlayan şüpheli şahıs kendini boşluğa bırakarak kaçmaya çalıştı. Beton zemin üzerine düşen şahıs yaralandı.

ACİL SERVİSİ ARADI

Ayağa kalkmaktan ve yürümekten güçlük çeken şahıs zoraki yolun karşısına geçerek 112 Acil Servis ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerininde geldiği olayda, yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri apartmanda inceleme yaptı. Ekiplerinin hırsızlık girişimi olarak değerlendirdiği olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Hırsızlık yaparken fark edilince kendini aşağı atan şahıs, 112'den yardım istedi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
ADA: İyi olmuş belki meslek değiştirir bundan sonra
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MUSTAFA: SENARYO:Beni ev sahibi itti der savcı ev sahibinin ifadesini alır hırsız bırakılır. (bu arada sen karakolda tutulursun) zarar gördüğü için suçlu olursun hırsızda iyileşince işine kaldığı yerden devam eder. .
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DEYİM: Eşeklerin aklına karpuz kabuğu sokma
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