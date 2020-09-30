Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda akıma kapıldı
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Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda akıma kapıldı

30.09.2020 08:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:10

Bursa'da kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan iki arkadaştan biri yaralandı. Arkadaşı tarafından trafodan çıkarılan şahsın sağlık durumu iyiye giderken iki hırsız, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan iki arkadaştan biri yaralandı. Şahıs, arkadaşının yardımıyla trafodan çıkarılırken iki arkadaş vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından gözaltına alındılar.

TRAFONUN KİLİDİNİ KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Enes D ve Akın Ç, 2. Aydınlık sokak üzerinde elektrik sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp, içeri girdi.

Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda akıma kapıldı

AKIMA KAPILDI

Akın Ç, burada kabloları keserken akıma kapıldı. Yaralanan Akın Ç, Enes D'nin yardımı ile trafo içinden çıkartıldı. Bunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafonun kapısının kırık olduğunu gören ekipler, içeri girdiklerini tespit etti. Polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi Akın Ç'ye yapılan müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Araştırma Hastahanesine kaldırıldı. Trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile makas bulan polis ekipleri, Enes D, ise polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda akıma kapıldı
Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda akıma kapıldı
Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda akıma kapıldı
Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda akıma kapıldı
Hırsızlık yapmak için girdiği trafoda akıma kapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

Haber Yorumları (1)
MEHMET ERTÜRK: Ölmemiş :((
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