Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Zeytinburnu'nda araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alına şüpheli tutuklandı.

03.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:17
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

'nda araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alına şüpheli tutuklandı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'nde park halindeki bir otomobilden 1 diz üstü bilgisayar ve 1 tablet bilgisayar ile Gökalp Mahallesi'nde iş yerinden 2 bin doların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu olayları benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Muhyettin O'nun yaptığını belirledi.

Zanlının saklanabileceği adreslerde arama yapan ekipler, Muhyettin O'yu Seyitnizam Mahallesi Ambarlar Caddesi'nde araç içerisinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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: Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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