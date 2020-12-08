Hırsızlık şüphelileri, 82 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde meydana gelen 5 hırsızlık olayının şüphelileri, 6 gün süren titiz çalışma ve 82 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı.

Silifke ilçesinde son dönemde yazlık olarak kullanılan evlerde hırsızlık olaylarının meydana gelmesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma sonucu jandarma ekipleri, 6 gün süreyle yapılan titiz çalışma, görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen 82 saatlik görüntünün analiz edilmesiyle 5 hırsızlık olayında kullanılan araç ve 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonda birini Kızkalesi, diğerini ise Atakent Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalayarak, gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, suçlarını itiraf ederken, çaldıkları malzemelerin bir kısmını sattıklarını söyledi. Çalıntı 6 televizyon, 80 litre zeytinyağı ise jandarma ekiplerine teslim edildi. İsmi açıklanmayan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike CEYLAN KAÇAR