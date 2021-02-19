Eve giren hırsız, bir mahalleden 2'si mutasyonlu olmak üzere 11 kişiye korona bulaştırdı

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Gaziantep'te bir süre önce hırsızlık olayının meydana geldiği mahallede, şikayetlerin artması üzerine yapılan test sonucunda 2'si mutasyonlu olmak üzere 11 kişide koronavirüs tespit edildi. Mahalle karantinaya alınırken, hırsız hem adalet hem de sağlık için aranıyor.

Nizip İlçesinde bulunan Samandöken Mahallesi'nde bir süre önce bir evde hırsızlık meydana geldi. Hırsızlık olayının ardından bir kaç kez ev sahiplerinin ihtiyaçlarını sormak için ziyaret eden mahalle muhtarı Bülent Canpolat, bir süre sonra ise hırsızlık olayının mağduru ev sahiplerinden birini hastanede gördü.

11 KİŞİDE KORONA TESPİT EDİLDİ

Gördüğü şahsın koronavirüs testi yapıldığını öğrenen Muhtar Canpolat, bir süre sonra kendisinde ve mahallelide artan şikayetler üzerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ekipler, mahallenin yarısından fazlasına koronavirüs testi yaptı. Test sonuçlarında ise 2 kişide mutasyonlu olmak üzere toplam 11 kişide koronavirüs tespit edildi.

HIRSIZI BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hırsızlık olayının ardından jandarmanın peşine düştüğü hırsızın bulunması, mahallede artan vakaların üzerine daha da büyük önem taşımaya başladı. Sağlık ekipleri de hırsızın kimliğinin belirlenebilmesi ve koronavirüs testi yapılabilmesi için jandarmadan gelecek haberi bekliyor.

MAHALLE KARANTİNADA

Alınan test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine mahallede Nizip İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 19.02.2021-04.03.2021 tarihleri arasında karantina uygulanması kararı alındı. 14 gün sürecek karantina nedeniyle bölgeye giden jandarma ekipleri mahallede gereken prosedürü uygulamaya başladı. Jandarma ekipleri, korona virüs bulunanların yaşadığı evlere karantina uyarısının yer aldığı kağıtlar asarken, mahallede devriye atarak test sonuçları pozitif çıkan insanların evlerinden çıkmamalarını istiyor.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR TOPRAK İLE KAPATILDI

Ekipler mahalle giriş ve çıkışlarına şerit çekerken araç girişinin önlenmesi için yola toprak döküldü. mahalle girişinde bekleyen jandarma ekipleri tarafından mahalleye kimsenin girmesine izin verilmezken, kimsenin de dışarıya çıkmasına müsaade edilmiyor.

Öte yandan mahalledeki camiden ise çıkan koronavirüs vakaları ile ilgili anonslar yapılarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi kurullara riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı