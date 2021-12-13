Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Engin Bulte (37), hırsızlık yapmak için girdiği evde çaldığı eşyalarla birlikte polis tarafından yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Engin Bulte (37), hırsızlık yapmak için girdiği evde çaldığı eşyalarla birlikte polis tarafından yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi'nde bir eve, pencere camını kırarak hırsızlık amacıyla giren bir kişi olduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, kimsenin bulunmadığı evde Engin Bulte'yi, söktüğü televizyon, kapı kolları ve muslukları götürmek isterken yakaladı. Emniyete götürülen Bulte, soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü

Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü

Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü

Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü

Hırsızlık için eve giren şüpheliye polisten suçüstü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

 Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi... İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KUYUMCUNUN SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title