Hırsızlık 17 kamera görüntüsüyle çözüldü

Malatya'da hırsızlık olayıyla ilgili 17 kamera görüntüsü incelendi ve şüpheli 4 şahıs yakalandı.

Malatya'da hırsızlık olayıyla ilgili 17 kamera görüntüsü incelendi ve şüpheli 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından, Zafer Mahallesi Şahin Sokakta meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayı ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Yapılan detaylı çalışmalarda 17 kamera görüntüsü incelendi. Şüpheli 4 şahısın tespiti yapılarak hırsızlığa konu malzemeler matkap ve sunta kesme makinası ele geçirildi. Malzemeler müştekisine teslim edildi.

Şüphelilerin gözaltına alındıkları ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı