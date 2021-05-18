Diyarbakır'da 'pes' dedirten hırsızlık...Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar
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Diyarbakır'da 'pes' dedirten hırsızlık...Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar

İhlas Haber Ajansı / Muhsin Taş - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da 'pes' dedirten hırsızlık...Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar Diyarbakır'da hırsızlar, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atarak tren raylarının demir aksamlarını çaldı.

Diyarbakır'da 'pes' dedirten hırsızlık...Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hırsızlar, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atarak tren raylarının demir aksamlarını çaldı. Suçüstü yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Alangör Mahallesi'nde tren raylarından hırsızlık yapıldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine icra edilen devriye faaliyetinde tren raylarının demir aksamlarını sökmek suretiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan M.F., S.Y. ve İ.Y. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkililerine bilgi verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 'pes' dedirten hırsızlık...Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar
Diyarbakır'da 'pes' dedirten hırsızlık...Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar
Diyarbakır'da 'pes' dedirten hırsızlık...Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar
Diyarbakır'da 'pes' dedirten hırsızlık...Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar
Diyarbakır'da 'pes' dedirten hırsızlık...Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar
Diyarbakır'da 'pes' dedirten hırsızlık...Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar
Diyarbakır'da 'pes' dedirten hırsızlık...Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhsin Taş

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Diyarbakır'da 'pes' dedirten hırsızlık...Vatandaşların canını tehlikeye atıp tren raylarının demir aksamını çaldılar - Haberler
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