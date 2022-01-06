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Hırsızları otomobilin ön camındaki "İncim" yazısı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hırsızları otomobilin ön camındaki "İncim" yazısı ele verdiMERSİN Mersin polisi, bir ikametten elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Hırsızları otomobilin ön camındaki "İncim" yazısı ele verdi

MERSİN Mersin polisi, bir ikametten elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısları, hırsızlıkta kullandıkları ve ön camında 'İncim' yazısı bulunan otomobil ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayişe Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Gazi Mahallesinde bir ikamette meydana gelen elektronik malzeme hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların ön camında 'İncim' yazısı bulunan bir otomobil kullandıklarını tespit etti. Plaka üzerinden şüphelilerin F.T. ve H.D. olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 2 kişiyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardında şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Hırsızları otomobilin ön camındaki İncim yazısı ele verdi

Hırsızları otomobilin ön camındaki İncim yazısı ele verdi

Hırsızları otomobilin ön camındaki İncim yazısı ele verdi

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