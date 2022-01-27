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Hırsızlar, polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Hırsızlar, polisten kaçamadı

Yozgat'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda evden hırsızlık yapan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

SORGUN, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda evden hırsızlık yapan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yozgat'ın Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden televizyon, laptop, cep telefonu ve elektronik eşya çalan iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ekipler, şüpheli 45 yaşındaki M.K. ve 17 yaşındaki A.K. isimli iki şahsın evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı eşyalar ile birlikte hırsızlık için kullanılan suç aletleri ele geçirildi. Ev araması sırasında polisin şüphelenmesi sonucu çağrılan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri tarafından hırsızlık şüphelilerinin kaçak elektrik kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Sorgun, Polis, 3. Sayfa, Haber

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