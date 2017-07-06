Hırsızlar, Bakır Kazanları Çalarak Kayıplara Karıştı

Kastamonu'nun merkeze bağlı Corumlu Köyünde hırsızlar, bakır kazanlarını çalarak kayıplara karıştı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun merkeze bağlı Corumlu Köyünde ikamet eden M.K'ya ait eve giren hırsızlar, evde bulunan bakın kazanları ile 1 adet çanta tipi gramafon ile bakır işlemeli mavi renkli gaz lambasını çalarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, hırsızlığın yaşandığı evde geniş çaplı inceleme yaparken, kayıplara karışan hırsızların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU