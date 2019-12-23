: Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi

23.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:38

Elazığ Ulukent Mahallesi'nde meydanan gelen ilginç olay görenleri şaşırttı. Bir eve girmeye çalışan hırsızı suçüstü yakalayan vatandaşlar hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturup polisi bekledi.

Olay, dün gece merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mizan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden çıkan C.D'yi fark eden vatandaşlar onu uzaktan takip etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüpheli kentteki yoğun sisten de faydalanarak bir eve girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlardan biri C.D'nin kaçmasını önlemek için üzerine oturdu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi teslim alarak polis merkezine götürdü. Hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu