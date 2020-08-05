Hiroşima ve Nagazaki patlaması: Hiroşima ve Nagazaki'de atom bombasından kaç kişi öldü, neden atom bombası atıldı? Hiroşima ve Nagasaki atom bombası ne zaman atıldı? İkinci Dünya Svaşı'nın sonlarına doğru Amerika tarafından Japonya'da bulunan iki kente atom bombası atıldı. Hiroşima'da 140 bin ve Nagasaki'de 80 bin kişi hayatını kaybetti. Hiroşima ve Nagazaki patlaması detayları...

Japonya'nın teslim olmasını isteyen ABD ve müttefiklere karşı yine Japonya, Sovyetler aracılığı ile müzakere yolu arıyordu. 26 Temmuz 1945'te Müttefikler "Potsdam Demeci" ile Japonya'yı teslim olmaya çağırdı ancak demeç çeşitli gerekçelerle kabul edilemedi ve ABD 3 gün ara ile Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası attı.

HİROŞİMA VE NAGAZAKİ PATLAMASI NE ZAMAN OLDU?

Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası saldırısı, II. Dünya Savaşı'nın son aşamasında 6 Ağustos 1945 Pazartesi saat 08:15'te Amerika Birleşik Devletleri, Uranyum-235 tipi atom bombası "Little Boy" (Küçük Oğlan) ile Hiroşima'ya ve 9 Ağustos 1945'de Plütonyum-239 tipi atom bombası "Fat Man" (Şişman Adam, resmî adıyla Mark III) ile Nagasaki'ye saldırı gerçekleştirdi.

HİROŞİMA VE NAGAZAKİ SALDIRISINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Nagasaki'ye düzenlenen atom bombası saldırısı ile birlikte askeri tarihde gerçekleştirilen yegâne nükleer saldırısıdır. 1945 yılının sonuna kadar Hiroşima'da atom bombası saldırısından dolayı yaklaşık 140.000 ve Nagasaki'de 80.000 kişi hayatını kaybetti. 2007'de, Nagasaki belediyesinin resmî listesine göre, o an öldürülen veya daha sonra atom bombasının etkisiyle ölenlerin toplam sayısı 143.124'e ulaşmıştı.

ABD önceden Japonların hayat ve hareket tarzlarını araştırarak onların en çok dışarıda oldukları saatini saptamış ve saldırı saatini sabah 08:15 olarak kararlaştırmıştı.

ABD için nükleer silah geliştirmek üzere kurulan Manhattan Proje Komitesi resmi rakamlarına göre bombalama öncesinde Hiroşima'da 255 bin kişi yaşıyordu.

Hiroşima'da ilk etapta 66 bin kişi ölürken 69 bin kişi yaralandı. 195 bin kişinin yaşadığı Nagazaki'de ise 39 bin kişi öldü, 25 bin kişi yaralandı. Ancak Japonlar, iki şehirdeki ölümlerin toplam 500 bine yakın olduğunu açıkladı.

HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'YE ATOM BOMBASI SALDIRISI

Japonya 10 Temmuz 1945'te Yüksek Savaş Yönetimi Kongresinde Sovyetler Birliği aracılığıyla müzareke yolunu aramak üzere Fumimaro Konoe'yi özel elçi olarak yollamayı kararlaştırarak Sovyetlere teklif ettiyse, 17 Temmuz 1945'te Almanya'nın Potsdam kentinde Müttefikler liderleri Harry S. Truman, Winston Churchill ve Josef Stalin'in katılımıyla Potsdam Konferansı açıldı ve ertesi gün Sovyetler Birliği Japon özel elçinin yollanmasını reddetti.

26 Temmuz 1945'te Müttefikler "Potsdam Demeci" ile Japonya'yı teslim olmaya çağırdı. Ancak ilanın taslağında varolan İmparatorluk sisteminin korunmasına dair madde kaldırıldığı için Japon Başbakanı Kantaro Suzuki Potsdam Demecini kabul edemedi. Böylece Japonya'nın teslim isteği geri çevrilmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima'daki saldırısından sadece 3 gün sonra 9 Ağustos 1945 saat 11:02'de Nagasaki'de Plütonyum-239 tipi atom bombası "Fat Man" (Şişko Adam) ile ikinci saldırı gerçekleştirdi.

NEDEN ATOM BOMBASI ATILDI?

Hiroşima'nın askeri üsler ve Nagazaki'nin ağır sanayi kuruluşları nedeniyle hedef seçildiği öne sürülürken, Nagazaki'ye atom bombasının atılması ile Pasifik'te devam eden muharebeleri resmen sona erdirdi.

Üzerinden 74 yıl geçmesine rağmen ABD'nin neden atom bombası atarak savaşı sonlandırmayı tercih ettiği henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil.

HİBAKUŞALAR NEDİR?

Ülkede, Hiroşima ve Nagazaki'ya atılan atom bombalar sonucu etkilenen ve hayatta kalanlara "Hibakuşa" deniyor.

Atom bombaları, konvansiyonel bombalar gibi yıkıcı etkisi dışında, ısı ve radyasyon tepkimeleri sonucu bölgede etki çapını daha da genişletti.

Bombalar, çok sayıda insanın vücudunda başta kanser olmak üzere tedavisi zor şekil bozukluğu ve sakatlık gibi hastalıklara sebep oldu. Hibakuşalar, savaşın üzerinden 3 çeyrek asır geçmesine rağmen acılarının tazeliğiyle yaşlanıyor.Sayıları azalan ve yaşları ortalama 82'ye yaklaşan Hibakuşalar, nükleer silahlardan vazgeçilmesine yönelik mesajlarını her ağustos ayında düzenlenen anma törenlerinde ifade ediyor.