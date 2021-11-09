Hırçın sularda ölümcül kapışma! Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü - Haberler
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Hırçın sularda ölümcül kapışma! Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde iki balinanın kavga anlarına ait görüntüler paylaşıldı. Derin sulardaki ölümcül kavgada, balinalardan biri diğerini boynundan ısırarak öldürdü. Bu sırada ortalık da kan gölüne döndü.

Kaliforniya'daki balina seyir turu acentesi Monterey Bay Whale Watch'a ait bir drone, derin sulardaki balina kavgasını saniye saniye görüntüledi. YouTube'da da yayınlanan sekiz dakikalık klipte, iki balinanın ölümüne mücadelesi yer alıyor.

RAKİBİNE ACIMADI

Beyaz katil balina, hırçın sularda karşılaştığı rakibi gri balinaya fazla şans tanımadı. Beyaz katil balinanın ısırık darbesiyle neye uğradığını şaşıran gri balinanın kanlar içerisinde sulara gömüldüğü görüldü.

"DAMARINI KOPARDI"

Deniz biyoloğu Ryan Johnson, bu kadar fazla kan çıkmasının, balinanın damarının kesilmesinden kaynaklı olduğunu ifade etti. Johnson ayrıca balinanın ilk darbeleri kuyruğundan aldığını belirtti.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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