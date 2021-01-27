Hira Koyuncuoğlu'nun gizemli sevgilisi ortaya çıktı!

ÖZEL HABER... Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı dizisine Güneş karakteri ile dahil olan oyuncu Hira Koyuncuoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği belli oldu. İşte ayrıntılar...