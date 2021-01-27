Hira Koyuncuoğlu'nun gizemli sevgilisi ortaya çıktı!
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Hira Koyuncuoğlu'nun gizemli sevgilisi ortaya çıktı!

27.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:50
Hira Koyuncuoğlu'nun gizemli sevgilisi ortaya çıktı!

ÖZEL HABER... Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı dizisine Güneş karakteri ile dahil olan oyuncu Hira Koyuncuoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği belli oldu. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre; Yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Hira Koyuncuoğlu'nun (26) özel hayatı hakkında sır perdesi aralandı. Hira Koyuncuoğlu (29), futbolcu Oğuzhan Yazıcı ile aşk yaşıyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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