Hintli güreşçilerin Yeni Delhi'deki antrenmanı
AA, Imtiyaz Khan - Güncel
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Hintli güreşçilerin ısınması Güreşçilerin antrenman için toprak zemini hazırlaması Hintli güreşçilerin antremanından detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güreşçiler, geleneksel güreş okulu Maharishi Dayanand Akhara'da toprakta antrenman yaptı.
Hintli güreşçilerin ısınması
Güreşçilerin antrenman için toprak zemini hazırlaması
Hintli güreşçilerin antremanından detaylar
YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güreşçiler, geleneksel güreş okulu Maharishi Dayanand Akhara'da toprakta antrenman yaptı.