Hintli güreşçilerin Yeni Delhi'deki antrenmanı - Haberler
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Hintli güreşçilerin Yeni Delhi'deki antrenmanı

AA, Imtiyaz Khan - Güncel
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Hintli güreşçilerin ısınması Güreşçilerin antrenman için toprak zemini hazırlaması Hintli güreşçilerin antremanından detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güreşçiler, geleneksel güreş okulu Maharishi Dayanand Akhara'da toprakta antrenman yaptı.

Hintli güreşçilerin ısınması

Güreşçilerin antrenman için toprak zemini hazırlaması

Hintli güreşçilerin antremanından detaylar

YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güreşçiler, geleneksel güreş okulu Maharishi Dayanand Akhara'da toprakta antrenman yaptı.

Hintli güreşçilerin Yeni Delhi'deki antrenmanı

Hintli güreşçilerin Yeni Delhi'deki antrenmanı

Hintli güreşçilerin Yeni Delhi'deki antrenmanı

AA / Imtiyaz Khan - Güncel

Yeni Delhi, Güreş, India, Güncel, Haber

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