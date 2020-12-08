Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu
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Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu

08.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:22
Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu

Hindistan'da bir çiftçi 2,5 dolara kiraladığı tarlada 14,98 karatlık elmas bulunca bir günde milyoner oldu. Talihli çiftçinin elması sattıktan sonra yaptığı ilk şey motosiklet almak oldu.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Lakhan Yadav, yaklaşık 2,5 dolara kiraladığı 100 metrekarelik tarlada 14,98 karatlık elmas bulunca bir günde milyoner oldu.

ÖNCE, OLAĞAN DIŞI PARILTIYI FARK ETTİ

Yadav olaya ilişkin açıklamasında, toprağı sürmeye çalıştığı sırada olağan dışı parıltıyı fark ettiğini belirterek, "Taşı aldıktan sonra gerçek olduğundan emin olmak için elmas ofisine gittim. Elmas ofisindeki görevli tahminlerimi doğruladı. Böylece bir günde milyoner oldum" ifadelerini kullandı.

Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu

İLK İŞİ MOTOSİKLET SATIN ALMAK OLDU

Mücevher geçtiğimiz günlerde 6 milyon rupiye (yaklaşık 81 bin dolar) satılırken, Yadav'ın elması bulduktan sonra yaptığı ilk şey bir motosiklet satın almak oldu.

PARAYI BANKAYA YATIRDI

Talihli adam, kazancını israf etmemeye kararlı olduğunu söyleyerek, 4 çocuğunun geleceğini güvence altına almak için kalan parayı bankaya yatırdığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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