Hint keneviri yetiştirmek için kıyafet dolabına ve odalara özel düzenek kurmuşlar
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Hint keneviri yetiştirmek için kıyafet dolabına ve odalara özel düzenek kurmuşlar

25.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:54

İzmir'de Hint keneviri yetiştirmek için evlerin odalarına ve kıyafet dolabına özel düzenek kurdukları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de Hint keneviri yetiştirmek için evlerin odalarına ve kıyafet dolabına özel düzenek kurdukları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Güzelbahçe, Çeşme, Urla, Aliağa ve Foça ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 kilo 503 gram esrar, 96 kök Hint keneviri, bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve kenevir yetiştirmekte kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu için özel sistem kurmuşlar

Şüphelilerin evlerin odalarına havalandırma ve ısıtma sistemi kurdukları, ısı ölçerler ve buhar makineleriyle Hint keneviri için gerekli ortamı sağladıkları belirlendi.

Narkotik polisi, Hint keneviri yetiştirilen bodrumda vantilatör, elektrikli soba ve mor ışık sistemi buldu.

Çocuk odası görünümlü odada da ısı yalıtımlı bez kıyafet dolabına düzenek kuran şüphelilerin, ısıtıcı, klima ve havalandırma sistemi taktıkları ve mor ışıkla Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edildi.

Hint keneviri yetiştirmek için kıyafet dolabına ve odalara özel düzenek kurmuşlar
Hint keneviri yetiştirmek için kıyafet dolabına ve odalara özel düzenek kurmuşlar
Hint keneviri yetiştirmek için kıyafet dolabına ve odalara özel düzenek kurmuşlar
Hint keneviri yetiştirmek için kıyafet dolabına ve odalara özel düzenek kurmuşlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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