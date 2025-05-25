ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hindistanlı Manish Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HİNDİSTANLI MANİSH DHAMEJA HANGİSİNDEN GEÇERLİ VE KULLANILABİLİR 1638 ADEDİNE SAHİP OLARAK GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİRMİŞTİR?

A: Pasaport

B: Kredi kartı

C: Sürücü belgesi

D: Otomobil ruhsatı

Cevap : B