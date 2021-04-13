Hindistancevizi yağı, türk kahvesi karışımı marifetleri sonsuz!
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Hindistancevizi yağı, türk kahvesi karışımı marifetleri sonsuz!

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Hindistancevizi yağı, türk kahvesi karışımı marifetleri sonsuz!

Kahve tutkunlarının yeni gözdesi yağlı Türk kahvesinin, kilo vermeyi kolaylaştırmaktan iştahı azaltmaya, açken olan baş ağrısına çözüm olmaktan konsantrasyonu arttırmaya kadar onlarca faydası var. Dr. Ayşegül Çoruhlu yağlı Türk kahvesi ile ilgili şaşırtıcı bilgiler paylaştı.

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Kahve tutkunlarının yeni gözdesi yağlı Türk kahvesinin, kilo vermeyi kolaylaştırmaktan iştahı azaltmaya, açken olan baş ağrısına çözüm olmaktan konsantrasyonu arttırmaya kadar onlarca faydası var. Dr. Ayşegül Çoruhlu yağlı Türk kahvesi ile ilgili şaşırtıcı bilgiler paylaştı.

Dünyanın en çok tüketilen içeceklerinin başında geliyor kahve… Yapılan araştırmalara göre dünyada günlük kahve tüketimi son yıllarda yaklaşık 2,5 milyar bardağa ulaşmış durumda. Ülkemiz de kahve tutkusunda dünyadan geride kalmıyor. Öyle ki sadece son 5 yılda Türkiye'nin kahve tüketimi yüzde 15 oranında arttı ve yıllık 80 milyon kiloya ulaştı. Bunun önemli bir kısmını ise bol köpüğü ve mis gibi kokusuyla Türk kahvesi oluşturuyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Ayşegül Çoruhlu da, "Ben günde en az 2 kahve içerim ve tercihim Türk kahvesidir. İçine eklediğim organik sade yağ ve hindistan cevizi yağı , beynime ve vücuduma hızla enerji veriyor. Böylece gün boyu zinde kalabiliyorum. Hastalarıma zihnen iyi konsantre olabiliyorum. Gün ilerlese de her hastama aynı zihinsel dikkati vererek bakabiliyorum. Her hasta doktorundan bu servisi almayı hak eder çünkü" diyor. Sağlıklı ve kaliteli yağların tok tutma özelliğinden de bahseden Çoruhlu, "Yağlı Türk kahvesi, içindeki yağların biyokimyasal özelliği sebebiyle hücreler ve mitokondrilerimiz için en hızlı enerji kaynağı. Özellikle beynimiz için. Zannedilenin aksine beyin yağı seviyor şekeri değil.Hücreler bu yağla enerji üretebilince gereksiz iştah azalıyor. Böylece hem keyifle kahvemizi yudumlamış hem hücrelerimizi beslemiş oluyoruz." Diye ekliyor.Yağlı Türk kahvesinin marifetlerinin bununla da sınırlı olmadığını belirten Çoruhlu, şöyle devam ediyor: "Yağlı Türk kahvesi, içindeki yağlar bağırsakların iç yüzeyini yenileme ve kabızlığı gidermek için de bire bir. Dahası diyetlerde en sık karşılaştığımız sıkıntıların başında gelen baş ağrısı, yorgunluk ve konsantrasyon düşüklüğüne de çözüm oluyor."

Yağlı Türk kahvesi nasıl hazırlanır?

Evde bu kahveyi hazırlamak oldukça kolay. Bunun için bir fincan Türk kahvesine 1-2 tatlı kaşığı organik hindistan cevizi yağı ve tuzsuz tereyağı ekleyerek, iyice karıştırmanız yeterli. Tadının aynı kaldığını ama etkisinin farklı olacağını göreceksiniz. Şeker kullanmadan kahvenizi tatlandırmak için ise tarçın ekleyebileceğinizi de belirtelim.

Kaynak: Bültenler

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