Hindistan Yüksek Mahkemesinden çiftçilerin protestolarına son vermeleri için ara buluculuk önerisi
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Hindistan Yüksek Mahkemesinden çiftçilerin protestolarına son vermeleri için ara buluculuk önerisi

16.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:29
Hindistan Yüksek Mahkemesinden çiftçilerin protestolarına son vermeleri için ara buluculuk önerisi

YENİ Hindistan Yüksek Mahkemesi, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin eylemlerine son vermesi için ara buluculuk önerisinde bulundu.

YENİ Hindistan Yüksek Mahkemesi, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin eylemlerine son vermesi için ara buluculuk önerisinde bulundu.

Yüksek Mahkeme, Hindistan hükümeti ve çiftçi temsilcilerine, ara bulucu heyeti kurma konusundaki önerisiyle ilgili bildirimde bulundu.

Başyargıç S.A. Bobde ile Yüksek Mahkeme yargıçları A.S. Bopanna ve V. Ramasubramanian'ın heyet önerisi, hükümet ile çiftçiler arasında krizin sona erdirilmesi için yapılan beş tur görüşmeden sonuç alınamaması üzerine geldi.

Hükümet ve çiftçi temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından öneriyle ilgili kararın muhtemelen perşembe günü verileceği ifade edildi.

Yeni Delhi'nin merkezine çıkan beş otoyolu kapatan çiftçiler, hükümet yeni tarım yasalarını geri çekene kadar gösterilerine devam edeceklerini söylüyordu.

Çiftçi liderleri, tren seferlerinin durdurulması için harekete geçeceklerini açıklamış, kanunların iptali için Yüksek Mahkemeye dilekçe vermişti.

Hindistan Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, kanunlarını revize etmeyi arzu ettiklerini ancak çiftçilerin iptali yönündeki ısrarlarından vazgeçmeleri gerektiğini belirtmişti.

Yeni tarım yasaları

Hindistan'da protestolarına eylül ayında başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti. Yol üzerindeki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylül ayında kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019 yıllarında 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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