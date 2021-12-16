Hindistan süpersonik füze destekli torpido sistemini başarıyla test etti - Haberler
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Hindistan süpersonik füze destekli torpido sistemini başarıyla test etti

Hindistan süpersonik füze destekli torpido sistemini başarıyla test etti
AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Bengal Körfezi'nde Odisha eyaleti açıklarındaki Wheeler Adası'nda, süpersonik füze destekli torpido sistemi başarıyla test edildi.

Hindistan'ın Bengal Körfezi'nde Odisha eyaleti açıklarındaki Wheeler Adası'nda, süpersonik füze destekli torpido sistemi başarıyla test edildi.

Hindistan'da devlete ait Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütünden (DRDO) yapılan açıklamada, Wheeler Adası'nda süpersonik füze destekli torpido sisteminin başarıyla test edildiği ve görev esnasında sistemin tam menzil kabiliyetinin de görüldüğü belirtildi.

The Times of India'nın atıfta bulunduğu DRDO yetkilisi, "torpido, paraşüt ve bomba salış tertibatı" taşıyan "orta menzilli" atış sisteminin, Hint Donanmasının denizaltı karşıtı savaş kabiliyetini geliştirmek için tasarlandığını belirtti.

Öte yandan, DRDO laboratuvarlarının, sistemin gelişimi için iş birlikleri yaptığı kaydedildi.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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