Hindistan Sülfür Dioksit Salımında Çin'i Geride Bıraktı

Bilim adamları, hava kirliliğine yol açan sülfür dioksit salımının son 10 yılda Çin'de azalırken Hindistan'da arttığını açıkladı.



ABD'nin Maryland Üniversitesi ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) araştırmacılar, uydu üzerinden yaptıkları ölçümlerde sülfür dioksit salımının Çin'de 2007'den bu yana yüzde 75 azalırken Hindistan'da yüzde 50 arttığını belirledi.



Böylece Hindistan, dünyanın en fazla sülfür dioksit salımına yol açan ülkesi olarak Çin'i geride bıraktı.



Dünyanın en kalabalık iki ülkesi aynı zamanda dünyada kömür tüketiminin en fazla olduğu ülkeler.



Son 10 yılda iki ülkede de kömür tüketimi arttığı halde sülfür diyoksit salımının Çin'de azalmasının, Pekin yönetiminin 2000'li yılların başından bu yana uyguladığı emisyon kontrolü politikalarından kaynaklandığı belirtiliyor.



Söz konusu dönemde ülkede kömür tüketiminin yüzde 50, elektrik üretiminin yüzde 100 artmasına karşın böyle bir tablonun ortaya çıkması, fabrikalara verilen cezaların, bacalara filtre takılması gibi teknik önlemlerin ve temiz enerji kaynakları kullanımının teşvik edilmesinin işe yaradığını gösteriyor.



Hindistan'da büyük miktarda sülfür dioksit salımına yol açan santral ve üretim tesislerinin yerleşim yerlerine yakın olmamasının hava kirliliği etkilerini daha az belirgin kıldığına dikkati çeken bilim adamları, önlem alınmaması halinde ülkede elektrik enerjisine olan talebin artmasıyla sülfür dioksit salımına bağlı kirliliğin de yoğunlaşacağı uyarısında bulundu.



Havada yoğun olarak bulunması is ve asit yağmurlarına yol açan sülfür diyoksit, atmosferdeki parçacık kirliliğinin yüzde 10 ila 20'sine yol açıyor.



Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.