Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Misilleme anında geldi

Komşu ülkeyi füzelerle vurdular! Misilleme anında geldi
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Hindistan Pakistan arasında savaş mı çıktı?

Hindistan Pakistan arasında savaş mı çıktı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Keşmir bölgesinde çok sayıda patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Peki, Hindistan Pakistan arasında savaş mı çıktı?

Keşmir'de 22 Nisan'da 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim tırmanırken, korkulan da oldu. Hindistan Pakistan'ı 3 noktadan füzelerle vurdu. Pakistan, Hindistan'ın saldırılarına karşılık vereceğini belirtti. Hindistan'dan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın askeri tesisleri değil, terör altyapısı hedef alındı." denildi. Peki, Hindistan Pakistan arasında savaş mı çıktı?

HİNDİSTAN PAKİSTAN ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?

Patlamaların ardından şehrin elektriğinin kesildi. Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan füzelerle Pakistan'ı hedef aldı.

aldırı sonrası Pakistan açıklamada bulunarak "Misillemeye hazırlanıyoruz" dedi.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Pakistan ile Hindistan arasında uzun süredir devam eden gerilim, özellikle Keşmir bölgesinde yeniden tırmanışa geçti. Yılın ilk aylarından itibaren Cammu ve Keşmir'in kontrol hattı (LoC) boyunca zaman zaman ateşkes ihlalleri yaşanırken, iki ülke de birbirini sivilleri hedef almakla suçladı.

Pakistan, Hindistan'ı Keşmir'de insan haklarını ihlal etmekle ve askeri varlığını artırmakla eleştirirken, Hindistan ise Pakistan'ı sınır ötesi terör faaliyetlerini desteklemekle suçladı. Diplomatik ilişkilerde de soğukluk dikkat çekerken, her iki ülkenin büyükelçilikleri arasında temaslar kısıtlandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.