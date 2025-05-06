Keşmir'de 22 Nisan'da 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim tırmanırken, korkulan da oldu. Hindistan Pakistan'ı 3 noktadan füzelerle vurdu. Pakistan, Hindistan'ın saldırılarına karşılık vereceğini belirtti. Hindistan'dan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın askeri tesisleri değil, terör altyapısı hedef alındı." denildi. Peki, Hindistan Pakistan arasında savaş mı çıktı?

HİNDİSTAN PAKİSTAN ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI?

Patlamaların ardından şehrin elektriğinin kesildi. Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan füzelerle Pakistan'ı hedef aldı.

aldırı sonrası Pakistan açıklamada bulunarak "Misillemeye hazırlanıyoruz" dedi.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Pakistan ile Hindistan arasında uzun süredir devam eden gerilim, özellikle Keşmir bölgesinde yeniden tırmanışa geçti. Yılın ilk aylarından itibaren Cammu ve Keşmir'in kontrol hattı (LoC) boyunca zaman zaman ateşkes ihlalleri yaşanırken, iki ülke de birbirini sivilleri hedef almakla suçladı.

Pakistan, Hindistan'ı Keşmir'de insan haklarını ihlal etmekle ve askeri varlığını artırmakla eleştirirken, Hindistan ise Pakistan'ı sınır ötesi terör faaliyetlerini desteklemekle suçladı. Diplomatik ilişkilerde de soğukluk dikkat çekerken, her iki ülkenin büyükelçilikleri arasında temaslar kısıtlandı.