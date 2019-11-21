Hindistan'ın tarihi Toorji Kuyu'suna 20 metre yükseklikten 'serbest dalış' denemesi
Hindistan'da "mavi şehir" olarak bilinen Jodhpur'un merdivenleriyle ünlü Toorji Kuyu'sunda 20 metre yükseklikten yapılan serbest dalış, ülkede bu alanda gerçekleştirilen ilk profesyonel etkinlik oldu.
21.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:27
Hindistan'da "mavi şehir" olarak bilinen Jodhpur'un merdivenleriyle ünlü Toorji Kuyu'sunda 20 metre yükseklikten yapılan serbest dalış, ülkede bu alanda gerçekleştirilen ilk profesyonel etkinlik oldu. Avustralyalı Rhiannan Iffland ile Kolombiyalı Orlando Duque muhteşem bir gösteriye imza attı
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Hindistan'ın tarihi Toorji Kuyu'suna 20 metre yükseklikten 'serbest dalış' denemesi