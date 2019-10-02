Hindistan'ın ruhani lideri Mahatma Gandhi doğumunun 150. yıl dönümünde dev 'plastik çıkrıkla' anıldı
Modern Hindistan'ın kurucusu sayılan ve ülkenin bağımsızlığını elde edebilmesi için başlatılan barışçıl direnişin öncüsü Mahatma Gandhi, doğumunun 150'inci yıl dönümünde anıldı. Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim, Hindistan'da Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kabul ediliyor
Modern Hindistan'ın kurucusu sayılan ve ülkenin bağımsızlığını elde edebilmesi için başlatılan barışçıl direnişin öncüsü Mahatma Gandhi, doğumunun 150'inci yıl dönümünde anıldı.
Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim, Hindistan'da Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kabul ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle