Hindistan'ın ruhani lideri Mahatma Gandhi doğumunun 150. yıl dönümünde dev 'plastik çıkrıkla' anıldı

Hindistan'ın ruhani lideri Mahatma Gandhi doğumunun 150. yıl dönümünde dev 'plastik çıkrıkla' anıldı

Modern Hindistan'ın kurucusu sayılan ve ülkenin bağımsızlığını elde edebilmesi için başlatılan barışçıl direnişin öncüsü Mahatma Gandhi, doğumunun 150'inci yıl dönümünde anıldı. Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim, Hindistan'da Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kabul ediliyor

02.10.2019 23:46
Hindistan'ın ruhani lideri Mahatma Gandhi doğumunun 150. yıl dönümünde dev 'plastik çıkrıkla' anıldı

Modern Hindistan'ın kurucusu sayılan ve ülkenin bağımsızlığını elde edebilmesi için başlatılan barışçıl direnişin öncüsü Mahatma Gandhi, doğumunun 150'inci yıl dönümünde anıldı.


Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim, Hindistan'da Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kabul ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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