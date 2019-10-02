Hindistan'ın ruhani lideri Mahatma Gandhi doğumunun 150. yıl dönümünde dev 'plastik çıkrıkla' anıldı

02.10.2019 23:46

Modern Hindistan'ın kurucusu sayılan ve ülkenin bağımsızlığını elde edebilmesi için başlatılan barışçıl direnişin öncüsü Mahatma Gandhi, doğumunun 150'inci yıl dönümünde anıldı.



Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim, Hindistan'da Jayanti adıyla ulusal tatil olarak kabul ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle