Hindistan'ın Ganj Nehri'nde Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen çok sayıda ceset bulundu
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Hindistan'ın Ganj Nehri'nde Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen çok sayıda ceset bulundu

Hindistan'ın Ganj Nehri'nde Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen çok sayıda ceset bulundu
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

YENİ Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'ın Ganj Nehri'nde virüsten hayatını kaybeden hastalara ait olduğu iddia edilen çok sayıda cesede ulaşıldı.

YENİ Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'ın Ganj Nehri'nde virüsten hayatını kaybeden hastalara ait olduğu iddia edilen çok sayıda cesede ulaşıldı.

Bihar eyaleti yetkilileri, Ganj Nehri'nde dün gece bulunan 71 cesedin eyaletteki sağlık görevlilerince incelendiğini ancak ölüm nedenlerinin henüz belirlenemediği ifade etti.

Kovid-19 salgınının etkisi altındaki ülkede, sosyal medyaya yansıyan nehirde yüzen cesetlerin görüntüleri tepkilere yol açtı.

Bugün, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghazipur mevkisinde de yüzen cesetlerin bulunduğu bildirildi.

Ganj Nehri'nde bulunan cesetlerin Kovid-19'dan hayatını kaybedenlere ait olduğu iddia edildi.

Yetkililer cesetlerin nereden geldiğinin araştırıldığını belirtti.

Öte yandan Ghazipur sakinlerinden Surinder isimli bir vatandaş, köylülerin ölülerini yakmaya yetecek kadar odunu olmadığını, bu yüzden ölülerini "suya gömdüklerini" söyledi.

Hindistan'ın salgından en çok etkilenen eyaletlerinden Uttar Pradeş'te bugüne kadar 1 milyon 524 bin 767 vaka ve virüse bağlı 15 bin 742 ölüm kaydedilirken Bihar eyaletinde 601 bin 650 Kovid-19 vakası ve 3 bin 357 ölüm bildirildi.

Dünya genelinde en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ikinci ve virüs kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği üçüncü ülke konumundaki Hindistan'da salgının başından bu yana 23 milyon 233 bin 269 vakanın görüldü, 252 bin 824 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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