Hindistan iki koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi
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Hindistan iki koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi

03.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:11
Hindistan iki koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede iki koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verildiğini açıkladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede iki koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verildiğini açıkladı. Aşılardan biri Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen Astra Zeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı olurken, diğer aşının ise ülkede Bharat Biotech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı olduğu ifade edildi.    

Başbakan Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Acil kullanım onayı verilen iki aşının Hindistan'da yapılması her Hintliyi gururlandırır! SerumInstIndia ve BharatBiotech aşılarına onay veren DCGI, daha sağlıklı ve COVID'siz bir ulusa giden yolu hızlandırıyor. Tebrikler Hindistan. Çalışkan bilim adamlarımıza ve yenilikçilerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

300 MİLYON HİNTLİ AŞILANACAK

Oxford/ AstraZeneca aşısı, Hindistan Serum Enstitüsü tarafından yerel olarak üretiliyor. Hindistan Genel İlaç Kontrolörü (DCGI), her iki üreticinin de aşılarının kullanımının güvenli olduğunu gösteren veriler sunduğunu söyledi. Hindistan, bu yıl 300 milyon insanı aşılamayı planlıyor.


Hindistan iki koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi
Hindistan iki koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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