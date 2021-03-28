Hindistan'da üst geçit faciası: 4 yaralı

Hindistan'ın Gurugram şehrinde Gurugram-Dwarka otoylu üzerindeki yapım aşamasında olan üst geçidin bir bölümü çöktü.

Hindistan'ın Gurugram şehrinde Gurugram-Dwarka otoylu üzerindeki yapım aşamasında olan üst geçidin bir bölümü çöktü. 4 kişinin yaralandığı olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'da üst geçit faciası yaşandı. Ülkenin Haryana eyaletindeki Gurugram kentinde yerel saatle 07.30'da bir otoyolda inşaat halindeki üst geçidin bir kısmı aniden çöktü.Daulatabad Polis Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, olayda yaralanan4 işçinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. İnşaat halindeki otoyolda meydana gelen çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otoyolun çökmesinin ardından toz bulutlarının gökyüzünü kapladığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı