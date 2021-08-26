Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan öğrenci hastanede tedavi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan öğrenci hastanede tedavi görüyor

Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan öğrenci hastanede tedavi görüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan 23 yaşındaki öğrencinin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan 23 yaşındaki öğrencinin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Karnataka'daki Mysuru kentinde polis, saldırıya ilişkin 5 kişinin arandığını ve hastanede tedavi gören kadın öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Salı yerel saatle 19.30 sıralarında bildirilen olayın, tenha bir ormanlık alandaki Chamundi tepelerinin yakınında meydana geldiği belirtildi.

Polis, sarhoş oldukları düşünülen saldırganların yerel yönetim enstitüsü öğrencisinin cinsel saldırıda bulunmadan önce yanındaki erkek öğrenciye içki şişeleri atarak fiziksel saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Olay, Aralık 2012'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de otobüste toplu tecavüze uğradıktan birkaç gün sonra hayatını kaybeden 23 yaşındaki fizyoterapi öğrencisinin yaşadıklarını hatırlatıyor.

Küresel öfkeye yol açan olay sonrası Hindistan'da cinsel nitelikli suçlarla mücadele için sert yasalar çıkarılmıştı. İdam cezası verilen beş saldırgandan dördü geçen yıl idam edilmiş, beşincisi ise hapishanede ölmüştü.

Ülkede artan önlemlere rağmen, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarda azalma olmadı.

Hindistan'da polis, 2018'de 33 bin 977 tecavüz vakası kaydetti. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve birçoğunun rapor edilmediği öne sürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Taksim'de kısa mesafe almayan ve müşteri seçen taksicilere ceza kesildi
Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)
Hırsızlık şüphelisi, yüzünü kucağındaki çocuğuna kapattırmaya çalıştı (2)
Sarıyer'de elektrik bakım onarım ekibine döner bıçaklı saldırı
Sarıyer'de elektrik bakım onarım ekibine döner bıçaklı saldırı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Aleyna Tilki Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Ozan Tufan Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan öğrenci hastanede tedavi görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 15:22:30. #1.16#

title