Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan öğrenci hastanede tedavi görüyor

Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan 23 yaşındaki öğrencinin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan 23 yaşındaki öğrencinin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Karnataka'daki Mysuru kentinde polis, saldırıya ilişkin 5 kişinin arandığını ve hastanede tedavi gören kadın öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Salı yerel saatle 19.30 sıralarında bildirilen olayın, tenha bir ormanlık alandaki Chamundi tepelerinin yakınında meydana geldiği belirtildi.

Polis, sarhoş oldukları düşünülen saldırganların yerel yönetim enstitüsü öğrencisinin cinsel saldırıda bulunmadan önce yanındaki erkek öğrenciye içki şişeleri atarak fiziksel saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Olay, Aralık 2012'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de otobüste toplu tecavüze uğradıktan birkaç gün sonra hayatını kaybeden 23 yaşındaki fizyoterapi öğrencisinin yaşadıklarını hatırlatıyor.

Küresel öfkeye yol açan olay sonrası Hindistan'da cinsel nitelikli suçlarla mücadele için sert yasalar çıkarılmıştı. İdam cezası verilen beş saldırgandan dördü geçen yıl idam edilmiş, beşincisi ise hapishanede ölmüştü.

Ülkede artan önlemlere rağmen, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarda azalma olmadı.

Hindistan'da polis, 2018'de 33 bin 977 tecavüz vakası kaydetti. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve birçoğunun rapor edilmediği öne sürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca