Hindistan'da Siparişi Yerken Görüntülenen Moto Kurye İşten Çıkarıldı

Yiyecek siparişi dağıtım firması Zomato, Hindistan'da motosikletli bir kuryenin götürdüğü siparişlerden yiyip, paketleri tekrar kapatmasının görüntülenmesi sonrası özür diledi. Zomato, çalışanın işine son verildiğini açıkladı.

Hindistan'ın güneyindeki Maduari'de çekilen videoda, Zomota tişörtü giyen bir kurye motosikletin üzerinde sipariş kutularındaki yiyeceklerden alırken görülüyor.

Video sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Zomato, götürülen siparişlerde tahrifata karşı "sıfır hoşgörü" politikası yürüttüklerini ve videodaki çalışanın işine son verildiğini açıkladı.

https://twitter.com/Madan_Chikna/status/1072149484199534592

Zomato'dan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu çalışanımızla konuyu derinlemesine görüştük ve bunun insani bir hata olduğuna karar verdik. Kurye platformumuzdan çıkartıldı" denildi.

https://twitter.com/ZomatoIN/status/1072176227618836480

Zomato ayrıca, yakında kutulara "kurcalanmayı önleyen" bir bant koyacağını ve ek önlem olarak da çalışanlarına eğitim vereceğini açıkladı.