Hindistan'da Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle 2 kişi dövülerek öldürüldü - Haberler
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Hindistan'da Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle 2 kişi dövülerek öldürüldü

Hindistan'da Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle 2 kişi dövülerek öldürüldü
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Amritsar ve Kapurthala şehirlerinde Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle 2 kişi dövülerek öldürüldü.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Amritsar ve Kapurthala şehirlerinde Sihizme saygısızlık ettikleri gerekçesiyle 2 kişi dövülerek öldürüldü.

Ülke basınındaki haberler e göre, ülkenin kuzeyindeki Amritsar kentinde bulunan Sihlerin "Altın Tapınak" isimli mabedinde dün bir kişi dövülerek öldürüldü.

Polis yetkilileri, bu kişinin tapınakta Sihizmin kutsal kitabı Guru Granth Sahib'in yanında duran kılıcı almaya çalıştığını belirterek, içeride bulunanların tutarak dışarı çıkardığı bu kişinin çıkan kavgada öldüğünü ifade etti.

Kapurthala şehrinde bugün yaşanan diğer olayda da bir kişi, tapınaktaki Sih bayrağını almaya çalıştıktan sonra Sihler tarafından dövülerek öldürüldü.

Haberler de, polisin ilk başta bu kişiyi gözaltına aldığı ancak halkın daha sonra polisle çatıştığı ve adamı öldürdüğü belirtildi.

Pencap eyaleti polis biriminden yapılan açıklamada, Amritsar ve Kapurthala'daki "talihsiz olaylardan" sonra "Pencap'taki yasa ve düzeni bozan herkese karşı sert adımlar atılacağı" ifade edildi.

Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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