Son dakika haberi... - Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı- Panik anları kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı Panik anları kamerada Hindistan'ın Indore kentinde yerleşim yerine inerek hareketli anlar yaşanmasına neden olan bir leopar 5 kişiyi yaraladı.

- Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı

Panik anları kamerada

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Indore kentinde yerleşim yerine inerek hareketli anlar yaşanmasına neden olan bir leopar 5 kişiyi yaraladı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin en kalabalık şehri Indore'da leopar paniği yaşandı. Sokakta dolaşarak insanlara saldıran leopar, dakikalarca hem korku hem de heyecan yaşattı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir polisin yakalamaya çalıştığı leoparın saldırısına uğradığı, hareketli dakikalar yaşandığı görüldü. Hint polisi tarafından yapılan açıklamada, leoparın yerleşim yerinde dolaştığı sırada 1'i çocuk 5 kişiyi yaraladığı, 5 saatlik operasyonun ardından yakalandığı duyuruldu. Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı