Son dakika haberi... - Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı- Panik anları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... - Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı- Panik anları kamerada

11.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:57

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı Panik anları kamerada Hindistan'ın Indore kentinde yerleşim yerine inerek hareketli anlar yaşanmasına neden olan bir leopar 5 kişiyi yaraladı.

- Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı

Panik anları kamerada

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Indore kentinde yerleşim yerine inerek hareketli anlar yaşanmasına neden olan bir leopar 5 kişiyi yaraladı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin en kalabalık şehri Indore'da leopar paniği yaşandı. Sokakta dolaşarak insanlara saldıran leopar, dakikalarca hem korku hem de heyecan yaşattı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir polisin yakalamaya çalıştığı leoparın saldırısına uğradığı, hareketli dakikalar yaşandığı görüldü. Hint polisi tarafından yapılan açıklamada, leoparın yerleşim yerinde dolaştığı sırada 1'i çocuk 5 kişiyi yaraladığı, 5 saatlik operasyonun ardından yakalandığı duyuruldu. Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Son dakika haberi... - Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı- Panik anları kamerada
Son dakika haberi... - Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı- Panik anları kamerada
Son dakika haberi... - Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı- Panik anları kamerada
Son dakika haberi... - Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı- Panik anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Pervin Buldan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... - Hindistan'da şehre inen leopar 5 kişiyi yaraladı- Panik anları kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 18:01:07. #1.15#
title