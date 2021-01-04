Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelan nedeniyle yüzlerce kişi mahsur kaldı
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Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelan nedeniyle yüzlerce kişi mahsur kaldı

04.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:42
Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelan nedeniyle yüzlerce kişi mahsur kaldı

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde otoyolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yüzlerce kişi mahsur kaldı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde otoyolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yüzlerce kişi mahsur kaldı.

Ülke basınındaki habere göre, Kinnaur bölgesinde Kinnaur-Kaza otoyolunda toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, otoyoldaki heyelan nedeniyle araçlarında bulunan yüzlerce kişinin mahsur kaldığını bildirdi.

Ekiplerin otoyoldaki taş ve kayalıkları temizlemeye başladığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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