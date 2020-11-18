Hindistan'da Müslüman genç kadın, evlilik teklifini reddettiği Hindu tarafından yakılarak öldürüldü
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Hindistan'da Müslüman genç kadın, evlilik teklifini reddettiği Hindu tarafından yakılarak öldürüldü

18.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:03
Hindistan'da Müslüman genç kadın, evlilik teklifini reddettiği Hindu tarafından yakılarak öldürüldü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 20 yaşındaki Müslüman genç kadın, kendisiyle evlenmek isteyen ve kendisini taciz eden Hindu erkek ve arkadaşları tarafından yakılarak öldürüldü.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 20 yaşındaki Müslüman genç kadın, kendisiyle evlenmek isteyen ve kendisini taciz eden Hindu erkek ve arkadaşları tarafından yakılarak öldürüldü.

Hindistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Vaishali bölgesinde, 20 yaşındaki Gülnaz Hatun, Hindu Satish Kumar Rai tarafından kendisiyle evlenmesi yönünde sürekli rahatsız ediliyordu.

Hatun ise Kumar'ın teklifini Müslüman olduğu ve kendisiyle evlenemeyeceği gerekçesiyle reddediyordu.

30 Ekim'de Rasulpur köyündeki evinden çöp atmaya çıkan Hatun, Kumar ve arkadaşları tarafından taciz edildi.

Hatun, Kumar'a karşı koyarak bu durumu annesine anlatacağını söyledi. Bunun üzerine Kumar ve arkadaşları Hatun'un üzerine gaz yağı dökerek yaktı.

Hastaneye kaldırılan genç kadın, 15 Kasım'da yaşam mücadelesini kaybetti.

Hatun'un ailesi, suçluların yakalanması için eyaletin başkenti Patna'da protesto gösterisi düzenliyor.

Sosyal medyada binlerce kişi tepki gösterdi

Öte yandan, polis şüphelilerden birini yakaladı. Kumar ve bir arkadaşı ise hala aranıyor.

Söz konusu olay, çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin eski Başkanı Rahul Gandhi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaşanan olaya ve bu durumu seçim sebebiyle saklayan Bihar hükümetine tepki gösterdi.

Sosyal medyada, "JusticeForGulnaz" (Gülnaz için adalet) etiketiyle binlerce kişi paylaşımda bulundu.

Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı Hindistan'da daha önce de benzer olaylar gerçekleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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