Hindistan'da kriket sahaları COVID-19 bakım merkezlerine dönüştürülüyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genel görüntüler Hindistan'da COVID-19 hastaları kriket stadyumunda karantina altında tutuluyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Genel görüntüler Hindistan'da COVID-19 hastaları kriket stadyumunda karantina altında tutuluyor. Uttar Pradesh eyaletinin Noida bölgesinde koronaviüs testi pozitif çıkan aileler geçici bakım merkezlerine dönüştürülen kriket stadyumunda karantina sürelerinin dolmasının ardından eve dönmeyi bekliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh