Hindistan'da koronavirüsün 'çift mutant' varyantı görüldü
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Hindistan'da koronavirüsün 'çift mutant' varyantı görüldü

24.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:54

Hindistan'ın batı eyaletlerinde, yeni tip koronavirüsün "Çift mutant" varyantı tespit edildi. Maharashtra eyaletinde 206, başkent Yeni Delhi'de de 9 yeni varyanta rastlandı.

ABD basınında çıkan habere göre, Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Sujeet Kumar Singh'in açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Kovid-19'dan en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan batıdaki Maharashtra'dan alınan örneklerden 206'sında Kovid-19'un çift mutant varyantının tespit edildiği kaydedildi.

BAŞKENTTE DE RASTLANDI

Haberde, yeni varyanta başkent Yeni Delhi'deki 9 örnekte de rastlandığı aktarıldı.

Hindistan'da koronavirüsün 'çift mutant' varyantı görüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (6)
İKTİDAAAAR: Her şeyin bir sonu var . . .
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MERSİN 33: Komik siniz , neymiş çift mutantlı virüs varmış ! Bize işlemez beyler , işlemeeeez . Lan o çift mutantlı virüs bizim kongrelerimizi görse kaçacak ülke ararlar , benden de korkuncu varmış der . Heheheeeeey. . .
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X: nez problema. . . . çin aşımız var. . . . vuruluruk. . . bağışıklanırık. . . sıramız gelene kadar ölmezsek. . .
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