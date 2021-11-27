Hindistan'da kontrolden çıkan kamyon düğün konvoyuna çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

Hindistan'ın Orissa eyaletinde yer alan Ulusal Otoyol 226'da dün gece alkollü olduğu iddia edilen bir kamyon sürücüsü, kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında duran düğün konvoyunda çarptı. Yaşanan kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde yer alan Ulusal Otoyol 226'da dün gece alkollü olduğu iddia edilen bir kamyon sürücüsü, yüksek hızda kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran bir düğün konvoyuna çarptı. Kazanın şiddetine rağmen yüksek hız nedeniyle duramayan kamyon, yol kenarında dans eden vatandaşları altına alarak metrelerce sürükledi. Yaşanan kaza sonucu, aralarında damadın babasının da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların ise durumunun ağır olduğu belirtildi. - YENİ DELHİ